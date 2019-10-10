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Татар-информ

10 октября 2019, 08:24

Общество

Исследование: 55% россиян не верят в гороскопы

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Общество

Исследование: 55% россиян не верят в гороскопы

35% респондентов не разделяют такой скептической точки зрения. Остальные участники опроса утверждают, что никогда не интересовались гороскопами.

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Исследователи опросили более 15 тыс. респондентов и выяснили, верят ли россияне в гороскопы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в отделе аналитики развлекательной социальной сети Фотострана.

Так, 55% опрошенных дали отрицательный ответ. Россияне утверждают, что не верят в предсказания гороскопов. «Гороскопы обычно составляют так, чтобы любое предсказание или любая характеристика подходила всем и каждому. Не понимаю, как расположение звезд может повлиять на мой характер и мою жизнь», - комментирует ответ одна из участниц опроса Ангелина.

35% респондентов не разделяют такой скептической точки зрения. «Если серьезно заняться звездами, можно узнать немного больше о людях в вашем окружении и о самом себе», - поделился с исследователями приверженец другой позиции Константин.

Остальные участники опроса говорят, что никогда не интересовались гороскопами и относятся к ним нейтрально.
 

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