Исследование: 55% россиян не верят в гороскопы

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Исследователи опросили более 15 тыс. респондентов и выяснили, верят ли россияне в гороскопы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в отделе аналитики развлекательной социальной сети Фотострана.

Так, 55% опрошенных дали отрицательный ответ. Россияне утверждают, что не верят в предсказания гороскопов. «Гороскопы обычно составляют так, чтобы любое предсказание или любая характеристика подходила всем и каждому. Не понимаю, как расположение звезд может повлиять на мой характер и мою жизнь», - комментирует ответ одна из участниц опроса Ангелина.

35% респондентов не разделяют такой скептической точки зрения. «Если серьезно заняться звездами, можно узнать немного больше о людях в вашем окружении и о самом себе», - поделился с исследователями приверженец другой позиции Константин.

Остальные участники опроса говорят, что никогда не интересовались гороскопами и относятся к ним нейтрально.



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