Создатель Android представил смартфон-пульт

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Создатель Android Энди Рубин опубликовал фотографии нового необычного смартфона, который похож на пульт телевизора. Об этом сообщает издание iReactor со ссылкой на twitter-аккаунт разработчика.

Создатели дали необычному гаджету название Project Gem. Смартфон имеет непривычную для нас форму телевизионного пульта, а его задняя панель может изменять цвет. Кроме того, в новом устройстве установлены камера и сканер отпечатков пальцев. В настоящее время новинка тестируется.

Несмотря на такую форму, гаджет имеет достаточно небольшой размер. Создатель устройства Энди Рубин назвал пользовательский интерфейс смартфона совершенно новым. Подробная информация о технических характеристиках устройства и дата его возможного релиза пока не оглашаются.



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