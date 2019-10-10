К административной ответственности начнут привлекать родителей курящих детей

(Казань, 10 октября, «Татар-информ). Родителей несовершеннолетних, чьи дети будут застигнуты за курением, начнут привлекать к административной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября.

В соответствующем документе, подписанным главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановили, что Минюстом России должен быть рассмотрен вопрос «о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних».

Согласно протоколу, это должно быть сделано до 23 октября. По информации газеты "Известия", такую норму могут закрепить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года. Данные нововведения затронут не только родителей, но и других законных представителей несовершеннолетних.



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