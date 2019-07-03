Алексей Песошин примет участие в парламентских слушаниях по проекту бюджета Татарстана на 2020 год

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В Государственном Совете Татарстана сегодня состоятся парламентские слушания по законопроекту «О бюджете РТ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с участием Премьер-министра республики Алексея Песошина.

Документ уже рассмотрен на заседаниях парламентских комитетов. Согласно проекту закона, бюджет Татарстана на 2020 год по доходам прогнозируется в сумме 264,8 млрд рублей, по расходам – 267,9 млрд рублей. Дефицит составит 3,1 млрд рублей.

Законопроект о бюджете представлен на русском и татарском языках. Всего в документе насчитывается 4098 страниц. «С текстом проекта закона можно ознакомиться на официальном сайте Государственного Совета РТ», – отметили в пресс-службе республиканского парламента.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Госсовет Татарстана внесен законопроект о бюджете республики на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

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