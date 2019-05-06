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Динара Прокопьева

10 октября 2019, 08:00

Экономика и финансыОбщество

В Казани построят трехэтажный экоцентр для детей на месте устаревшего здания в Советском районе

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Экономика и финансыОбщество

В Казани построят трехэтажный экоцентр для детей на месте устаревшего здания в Советском районе

Фото: архив

Городской детский эколого-биологический центр, окруженный ботаническим садом, существует с 1984 года.

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Современный трехэтажый экоцентр для детей появится в Казани на месте устаревшего здания по адресу ул. Космонавтов, 57. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала директор Городского детского эколого-биологического центра Диляра Галеева.

«Президент [Татарстана] выделил средства на новый проект. В конце октября — в ноябре этот проект будут защищать перед Президентом. Трехэтажное новое здание. Это будет на нашей территории», — сказала руководитель центра дополнительного образования.

Тендер на проект стоимостью порядка 9 млн рублей выиграла фирма «Татинвестгражданпроект», — добавила Галеева.

Министерство экологии Татарстана неоднократно выходило с инициативой построить современный экоцентр, но получить финансирование удалось только действующему руководителю ведомства Александру Шадрикову. «Наш министр [экологии Татарстана] Александр Валерьевич добился этого, и в результате мы участвуем в проектировании, про оборудование думаем», — рассказала Галеева.

На вопрос, когда в Казани появится новый экоцентр, она ответила: «К столетию ТАССР что-то уже должно быть». Эту дату республика отпразднует в следующем году, но, по мнению Галеевой, времени достаточно. Для сравнения она рассказала, что экоцентр «Дом» Горкинско-Ометьевском лесу построили в общей сложности в две очереди за три и четыре месяца соответственно.

«Мы получили гарантию, что сначала будет стройка. Дорога будет с другой стороны. Уже утвердили „пятно“ застройки, провели все изыскания. Мы пересадили растения», — пояснила руководитель центра.

Городской детский эколого-биологический центр существует в Казани с 1984 года. Одноэтажное здание, где занимаются дети, окружено ботаническим садом. Также на территории находятся две теплицы с экзотическими растениями, работает «Живой уголок». Дети ухаживают за попугаями, кроликами, черепахами, змеями, насекомыми, а также за бурундуком и хамелеоном.

Большой репортаж о том, почему экоцентр на ул. Космонавтов, 57 — это отличное место для досуга всей семьи, читайте на портале «События».

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