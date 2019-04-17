Мэрия Казани планирует благоустроить территорию вокруг «Чаши» в 2020 году за 700 млн рублей

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Территорию вокруг казанского Центра семьи «Казан» планируется благоустроить в следующем году. Для этого требуется примерно 700 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель руководителя исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

«Мы ждем подтверждение финансирования по программе следующего года от Министерства строительства Российской Федерации и Президента Республики Татарстан. После того как оно будет, мы сможем точно назвать объекты благоустройства и сроки реализации», — отметил Куляжев.

По его словам, казанцам стоит ждать благоустройства «Чаши» только к следующему году. Однако часть работ проходит уже в этом году. Так, в 2019-м планируется решить проблему с гидроизоляцией центра.

«В этом году мы сделаем гидроизоляцию — это станет плацдармом для будущих работ. Пока мы делаем все незаметные работы, в частности, ремонтируем подземные коммуникации, чтобы на будущий год приступить к полноценному благоустройству. Опять-таки оно будет зависеть от того, в каком объеме нам подтвердят финансирование», — рассказал собеседник агентства.

Предварительный концепт благоустройства «Казана» включает не только благоустройство площадки перед «Чашей», но еще и пешеходной зоны вдоль Ленинской дамбы снизу, потому что люди активно ей пользуются, поделился представитель мэрии татарстанской столицы.

По предварительным данным, благоустройство вокруг «Чаши» потребует примерно 700 млн рублей, заключил Куляжев.

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