Театр Камала откроет программу национальных театров России в Санкт-Петербурге

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Спектакль «Взлетел петух на плетень» театра Г. Камала откроет программу национальных театров России 11 и 12 октября. Показы постановки по повести классика татарской литературы Аяза Гилязова состоятся на исторической сцене Александринского театра. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Мероприятие пройдет в рамках Года театра в России и Театральной олимпиады-2019.



Программа национальных театров России познакомит зрителей с лучшими спектаклями Татарстана, Бурятии, Якутии, Чечни, Калмыкии, Карелии и Башкортостана.



Почетное право открыть проект предоставлено театру Камала. Спектакль «Взлетел петух на плетень» рассказывает о раздоре двух семей из-за пустяка, желания доминировать в округе, из-за преклонения перед атрибутами бытового комфорта, психологии мещанства.



Но более глубокий смысл заложен в идее, что сила народа – в единстве.



Начало запланировано на семь вечера.

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