Жительнице Буинска передали ложку, медальон и медаль не вернувшегося с войны брата

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Жительнице Буинска Сании Бариевой передали личные вещи не вернувшегося с войны брата – ложку, медальон и медаль «За оборону Ленинграда». Об этом пишет местная газета «Знамя».



Фронтовик Абдулла Хисматуллович Хисматуллин родился в деревне Куркачи Высокогорского района. После нападения нацистской Германии на СССР юноша ушел на войну. Он попал на Ленинградский фронт, где и погиб в том же 1941 году.

Поисковый отряд обнаружил личные вещи солдата и разыскал его родных. Одной из близких родственниц оказалась Сания Хисматулловна – сестра погибшего бойца, учитель по профессии.

Работники канала НТВ в Санкт-Петербурге связались с местной редакцией «Буинск-информ» и по почте отправили в Татарстан личные вещи солдата Абдуллы, попросив передать их сестре. Личные вещи ветерану Сании Бариевой вручал руководитель редакции Гакиль Камалетдинов.

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