В Менделеевске проведут «Фестиваль хлеба» с выставкой съедобных изделий и чаепитием

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В ДК имени Сергея Гассара города Менделеевска 16 октября состоится «Фестиваль хлеба» в рамках профориентационного проекта «Хлебная артель». Об этом пишут «Менделеевские новости».

Начало фестиваля запланировано на час дня.



В программу мероприятия войдет работа интерактивной зоны «Русская печь», выставка хлеба, угощение чаем с русскими сладостями для учащихся школ.



В 14 часов начнет работать выставка хлеба для всех жителей и гостей города. Изделия можно будет продегустировать.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России начнут выпускать хлеб с пониженным содержанием соли.

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