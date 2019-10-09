В Нижнекамске усилят зеленый щит города, высадив 25 тысяч новых деревьев

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Очередной этап «Зеленой волны» продлится в Нижнекамске до 31 октября. В рамках данного этапа планируется высадить в общей сложности еще 25 тыс. зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Самый большой объем деревьев определят на придомовые территории – будет высажено 10 тысяч саженцев, вдоль магистральных дорог – 3 тысячи деревьев, продолжится расширение и зеленого щита вдоль Соболековской трассы. Большой объем работ по посадке деревьев выполнят вдоль дороги городского кладбища.



На сегодняшний день масштабная работа ведется на разделительной полосе проспекта Химиков, на участке, который был реконструирован в рамках нацпроекта. Здесь восстанавливают яблоневую аллею, большая часть деревьев были изъяты из-за аварийного состояния.





Помимо высадки деревьям нужно будет обеспечить качественный уход. Глава района Айдар Метшин отметил, что необходимо провести полную инвентаризацию всех зеленых насаждений и поставить каждое посаженное дерево на учет.

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