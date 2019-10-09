Для юных жителей Заинска открылась «Школа диктора»

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В Доме культуры Заинска состоялся мастер-класс по работе с микрофонами «Школа диктора», передает «Заинск-информ».



Юным заинцам объяснили, что включает в себя понятие «диктор». Воспитанникам детсада «Рябинка» и третьеклассникам школы № 5 рассказали, что при неправильной работе выступающего с микрофоном можно получить отрицательный эффект от выступления на публике. Может возникнуть свист или вой, плохая разборчивость речи и другие неприятные моменты.





После теоретической части педагоги показали на практике правильные методы и приемы работы с микрофоном, продемонстрировали, как правильно держать микрофон, в какие стороны нежелательно его поворачивать, чтобы звук не искажался свистом.



Участники мастер-класса по одному выходили на сцену, в микрофон приветствовали зрителей в зале, выразительно повторяли текст ведущего, рассказывали стихотворения, привлекали внимание к себе и держали аудиторию, вызывая у слушателей интерес.

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