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Татар-информ

10 октября 2019, 01:44

Духовная жизнь

Мухтасибат Бугульмы объявил набор на бесплатные курсы татарского языка

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Духовная жизнь

Мухтасибат Бугульмы объявил набор на бесплатные курсы татарского языка

Бесплатные занятия организованы по инициативе Духовного управления мусульман РТ.

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Мухтасибат Бугульмы и Бугульминского района приглашает всех желающих на курсы татарского языка. Первое занятие состоится 15 октября, пишет «Бугульминская газета».

Изучать язык может каждый – независимо от вероисповедания, национальности и возраста. Курсы будут проводиться в Центральной мечети Бугульмы, начало занятий – в 18 часов.

Бесплатные занятия организованы по инициативе Духовного управления мусульман РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 26 октября в Казани, в Галиевской мечети, откроется «Школа одного дня». Цель проекта – быстро и эффективно освоить навыки чтения намаза и азы ислама за пять уроков: по одному в неделю. Инициатором также выступило ДУМ РТ.

 

 

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Продолжается набор в проект «Школа одного дня» Духовного управления мусульман РТ
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01:44
Мухтасибат Бугульмы объявил набор на бесплатные курсы татарского языка

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