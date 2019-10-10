Мухтасибат Бугульмы объявил набор на бесплатные курсы татарского языка

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). Мухтасибат Бугульмы и Бугульминского района приглашает всех желающих на курсы татарского языка. Первое занятие состоится 15 октября, пишет «Бугульминская газета».



Изучать язык может каждый – независимо от вероисповедания, национальности и возраста. Курсы будут проводиться в Центральной мечети Бугульмы, начало занятий – в 18 часов.

Бесплатные занятия организованы по инициативе Духовного управления мусульман РТ.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 26 октября в Казани, в Галиевской мечети, откроется «Школа одного дня». Цель проекта – быстро и эффективно освоить навыки чтения намаза и азы ислама за пять уроков: по одному в неделю. Инициатором также выступило ДУМ РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.