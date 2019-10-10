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Татар-информ

10 октября 2019, 02:33

Здоровье и среда

В Альметьевске вторсырье обменяют на саженцы кедра, лиственницы, пихты и клена

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Здоровье и среда

В Альметьевске вторсырье обменяют на саженцы кедра, лиственницы, пихты и клена

Принять участие в акции может любой желающий: для этого достаточно сдать макулатуру или принести одежду, чтобы взамен получить саженцы деревьев.

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). 12 октября в Альметьевске состоится природоохранная акция «Спасем дерево вместе» по приему вторсырья и одежды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района РТ.

Принять участие в акции может любой желающий: для этого достаточно сдать макулатуру или принести одежду, чтобы взамен получить саженцы деревьев.

«Просим всех желающих принять активное участие в сборе вторичного сырья, которое позволит сохранить лесное богатство Альметьевского района», – призвали организаторы.



Проведут мероприятие Департамент экологии и природопользования, Управление по делам детей и молодежи и Фонд помощи детям с ограниченными возможностями «Дари добро».

Акция будет проходить по адресу: ул. Аминова, д. 9а. Старт – в 8 часов утра, окончание – в 14 часов.

 

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