В Альметьевске вторсырье обменяют на саженцы кедра, лиственницы, пихты и клена

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). 12 октября в Альметьевске состоится природоохранная акция «Спасем дерево вместе» по приему вторсырья и одежды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района РТ.



Принять участие в акции может любой желающий: для этого достаточно сдать макулатуру или принести одежду, чтобы взамен получить саженцы деревьев.



«Просим всех желающих принять активное участие в сборе вторичного сырья, которое позволит сохранить лесное богатство Альметьевского района», – призвали организаторы.





Проведут мероприятие Департамент экологии и природопользования, Управление по делам детей и молодежи и Фонд помощи детям с ограниченными возможностями «Дари добро».



Акция будет проходить по адресу: ул. Аминова, д. 9а. Старт – в 8 часов утра, окончание – в 14 часов.

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