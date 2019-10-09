В Нижнекамске открылся собственный call-центр по переходу на «цифру»

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске открылся собственный call-центр по переходу на цифровое вещание. Жители могут позвонить по номеру 8 (8555) 40-07-20 и вызвать волонтеров для подключения бесплатных двадцати каналов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Специалисты напоминают, что в первую очередь следует задуматься следует тем, у кого рядом с логотипом федеральных каналов появилась буква «А». Это означает, что 14 октября телевизор перестанет показывать передачи. Поэтому необходимо позаботиться о современной антенне.

Тем жителям, которые пользуются спутниковым или кабельным телевидением, переживать не стоит. Однако в некоторых квартирах установлены дополнительные телевизоры (например, на кухне), подключенные к обычной антенне, и их тоже необходимо модернизировать и настроить.



Сейчас в Нижнекамске работают около ста волонтеров. Они бесплатно приедут по вызову и помогут решить вопрос. Call-центр открыли по инициативе оперативного штаба, который работает в усиленном режиме.

Ранее Нижнекамск посетил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, который возглавил совещание оперативного штаба по переходу на цифровое телевещание.

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