Защитник УНИКСа о победе над «Олимпией»: «Пришлось приложить максимум усилий для победы»

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Защитник казанского УНИКСа Павел Сергеев прокомментировал домашнюю победу над словенской «Олимпией» (80:67) в Кубке Европы. Он стал одним из ее героев, сравняв счет в самый напряженный момент поединка.

«Соперник был очень серьезным. Поэтому пришлось приложить максимум усилий для победы. В первой половине мы щит проигрывали, потери допускали, еще и из-за дуги “Олимпия“ хорошо попадала. Но во второй половине мы сделали нужные выводы и переломили ход встречи», – подвел итоги матча Павел.

При этом Сергеев отдал должное сопернику: «Такую “Олимпию“ мы и ждали. Ничем нас гости не удивили, это очень серьезный соперник. Но повторюсь: в итоге мы оказались сильнее».

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