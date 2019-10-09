Димитрис Прифтис о победе над «Олимпией»: Даже проигрывая, играли правильно

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал первую победу команды в Кубке Европы – дома казанцы одолели словенскую «Олимпию» (80:67), уступая по ходу встречи 13 очков. Специалист отметил грамотную игру своих подопечных.

«Очень рад, что выиграли столь сложный матч. Да, временами нам не хватало эффективности, но и в такие моменты мы играли правильно. Конечно, нам нужно лучше атаковать и реже терять мяч. Мне понравилось, что мы не теряли концентрации, даже проигрывая 13 очков. Для меня очень важно, что мы продолжали играть», – резюмировал впечатления от встречи Прифтис.

Комментируя игру с тремя защитниками и двумя тяжелыми форвардами, наставник казанцев пояснил, почему редко использовал легких форвардов: «Игра была тяжелой, я предпочел использовать такое сочетание. Но у нас любой игрок имеет возможность проявить себя, как это сделал сегодня Павел Сергеев».

Отвечая на жалобу главного тренера «Олимпии» на усталость, Прифтис сказал, что УНИКС выказал больше энергии: «Это показатель нашего отношения к игре. “Олимпия“ играла в пятницу, а мы в воскресенье, и мы устали. Это вопрос энергии. Костас Каймакоглу играл 28 минут с лишним, это ненормально, как и выход на площадку Реймара Моргана. Он получил травму в игре с “Астаной“ и не должен был сегодня играть, а он сыграл почти 16 минут!»

Наконец, наставник УНИКСа подтвердил травму исландского форварда Хаукура Палссона: «Он получил сильный удар в бок, будем смотреть, [что делать дальше]».

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