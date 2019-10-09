Роспотребнадзор напомнил об оптимальном микроклимате в домах

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В жилых помещениях оптимальная температура в жилых помещениях составляет от +18 до +24 градусов в холодное время года и от +20 до +28 – в теплое. Об этом напоминает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве при этом подчеркнули, что «комфортное проживание в жилых домах невозможно, если в них слишком холодно, жарко, влажно или сухо».

Так, повышенная температура воздуха внутри помещений приводит к снижению работоспособности и росту нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Пониженная же температура увеличивает риск заболевания ринитами, бронхитами, пневмониями и ангинами, а также усугубляет течение хронических болезней, включая ишемическую болезнь сердца и диабет.

Чрезмерно сухой воздух негативно влияет на кожу и слизистые оболочки, что упрощает проникновение бактерий и вирусов в организм.

Избыточная влажность в комнатах вызывает слабость и приводит к ухудшению иммунитета. Помимо этого, она способствует распространению серой плесени, которая может вызывать аллергические реакции и заболевания органов дыхания – вплоть до бронхиальной астмы.

В заключение в Роспотребнадзоре заметили, что «обеспечение жильцов оптимальными параметрами микроклимата в жилом доме возлагается на коммунальные службы и управляющие компании дома».

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