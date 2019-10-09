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Татар-информ

9 октября 2019, 22:16

Экономика и финансыОбществоКультура

В Казани продают здание «ИнтехБанка» за 155 млн рублей

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Экономика и финансыОбществоКультура

В Казани продают здание «ИнтехБанка» за 155 млн рублей

Построенный в 1873 году особняк является объектом культурного наследия республиканского значения.

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Объявление о продаже здания на улице Шигабутдина Марджани, где ранее располагался головной офис «ИнтехБанка», появилось на сайте Информационного центра по реализации активов.

Являющееся конкурсным управляющим банка Агентство по страхованию вкладов пытается продать трехэтажный особняк площадью свыше 1917 кв. метров более чем за 155,3 млн рублей. Эта цена действительна с 16 по 22 октября и будет снижена, если здание не удастся реализовать за это время.

Здание было построено в 1873 году, когда-то в нем располагалась Казанская учительская семинария. Оно является объектом культурного наследия республиканского значения, что налагает на собственника определенные ограничения. 

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