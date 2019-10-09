Автоинспекторы поймали парня, который вынес из магазина электроники в Казани портативный аккумулятор

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Автоинспекторы поймали молодого человека, который вынес из магазина электроники в Казани портативный аккумулятор. Об этом ИА «Татар-информ» в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«Сегодня экипаж ДПС совместно с сотрудниками Муниципальной службы полка ДПС Казани получили от дежурной части УВД информацию, что неизвестный мужчина украл из гипермаркета электроники на Краснококшайской портативный аккумулятор», – уточнили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

Автоинспекторы оперативно прибыли к магазину, где задержали 22-летнего парня. Подозреваемого передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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