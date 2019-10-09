Автоинспекторы поймали парня, который вынес из магазина электроники в Казани портативный аккумулятор

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Автоинспекторы поймали молодого человека, который вынес из магазина электроники в Казани портативный аккумулятор. Об этом ИА «Татар-информ» в Муниципальной службе полка ДПС Казани.
«Сегодня экипаж ДПС совместно с сотрудниками Муниципальной службы полка ДПС Казани получили от дежурной части УВД информацию, что неизвестный мужчина украл из гипермаркета электроники на Краснококшайской портативный аккумулятор», – уточнили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.
Автоинспекторы оперативно прибыли к магазину, где задержали 22-летнего парня. Подозреваемого передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
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Задержание за кражу в магазине DNS Гипер 🚓 Сегодня экипаж ДПС совместно с сотрудником муниципальной службы Полка ДПС г. Казани получили от дежурной части УВД информацию, что на улице Краснококшайская в доме #140 находясь в магазине «DNS Гипер», неизвестный молодой человек совершил кражу портативных АКБ. Экипаж оперативно прибыл на место и задержал молодого человека 1997 года рождения. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в ОП Зареченский. kazan#kzn#Tatarstan#kazanlife#kazannews#kazantoday#municipalkazan#municipal#municipalservice#gibddkzn#polkdps#pdps#казань#татарстан#казаньсегодня#новостиказани#гибдд#гибддказань#полкдпс#муниципальнаяслужба#муниципальнаяслужбаказань