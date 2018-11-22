В городах Европы проходят показы татарстанского фильма «Мулла»

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Лилия Гадельшина). В городах Европы продолжаются показы татарстанского фильма «Мулла». На днях картину увидели в Франкфурте-на-Майне.

Как рассказала ИА «Татар-информ» руководитель Международного союза татарских женщин «Ханум» Гульнур Даутова, на немецких зрителей фильм произвел большое впечатление, некоторые из них даже плакали.

По словам Даутовой, идея представить фильм «Мулла» европейскому зрителю возникла в этом году на Сабантуе в Лейпциге. «Я люблю творчество Туфана Миннуллина, но не могла часто приезжать в Татарстан, смотреть спектакли. Когда узнала, что в 2018 году был снят художественный фильм по пьесе “Мулла“, захотелось его посмотреть и показать европейцам, местным татарам», – рассказала она.

Идею поддержали многие татарские сообщества. Фильм «Мулла» уже посмотрели в Берлине и Франкфурте, на этой неделе показы пройдут в Женеве, Вене и Праге. Картину в Европе представляет ее продюсер Марат Ахметшин. «Показать фильм у себя хотели также и прибалтийские страны, Италия, но организовать показы не успели», – пояснила Даутова.

Союз татарских женщин «Ханум» образовался в 2018 году. Активистки общественной организации проводят различные национально-культурные мероприятия, которые становятся площадками для общения местных татар. Одно из направлений работы союза – организация знакомства жителей Европы с культурой и искусством татар. «Фильм “Мулла“ с интересом смотрели немцы, армяне, турки, азербайджанцы. Приходили татары Германии, даже приезжали из Бельгии специально на показ», – отметила Гульнур Даутова.

По словам активистки, в зале в этот день было более 40 человек – это в два раза больше, чем на других мероприятиях организации. «Даже суровые немцы смотрели фильм со слезами на глазах, это о многом говорит», – сказала собеседница агентства. Картина была снабжена русскими и немецкими субтитрами.

«Фильм показывает, что Россия – это историческая родина не только русских, но и татар, других национальностей. Это история о том, как российское общество в постперестроечные годы искало жизненные ценности. Фильм поясняет, что ислам – это религия добра. Картина заставляет задуматься. Зрители остались очень довольны», – заметила активистка.

Участники мероприятия попросили Гульнур ханум чаще проводить встречи, которые знакомят с современной культурой и искусством татар. «Вместе с татарскими организациями в будущем хотим расширить географию мероприятий, охватить больше стран и городов», – сообщила она о дальнейших планах.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.