Татарстан на всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям» представят четыре педагога допобразования

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Педагоги из Казани, Набережных Челнов, Лениногорского и Бугульминского районов представят Татарстан на всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Об этом сообщает Минобрнауки РТ.

«Татарстан на конкурсе в нескольких номинациях представят четыре педагога, прошедшие заочный этап состязания», – говорится в сообщении министерства.

В частности, в номинации «Техническая» конкурсные испытания пройдет педагог дополнительного образования Лицея – инженерного центра Казани Евгений Денисов. В номинации «Естественнонаучная» – Альбина Даулетшина, работающая в Доме детского творчества» Лениногорского района.



В физкультурно-спортивном направлении республику представит Максим Малахов из Дома детского творчества № 15 Набережных Челнов, а в номинации «Наставничество в дополнительном образовании» – Сергей Жилин из Центра детского технического творчества Бугульминского района.

Финальный очный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» пройдет 18 — 22 ноября в Пензе.

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