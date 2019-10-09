Татарстан примет участие в апробации модели оценки компетенций учителей по проекту Рособрнадзора

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Татарстан примет участие в апробации модели оценки компетенций работников образовательных организаций, которую в октябре проведет Рособрнадзор, сообщает Минобрнауки РТ.

«Проводится апробация подходов и инструментария оценки предметных и методических компетенций учителей, а также подходов и инструментария оценки компетенций руководителей образовательных организаций», – говорится в сообщении.

В Татарстане участниками такой апробации станут 510 учителей и 27 руководителей школ. В частности, в проекте примут участие учителя по географии, физике, химии, биологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, искусству, технологии, английскому языку, а также руководители образовательных организаций Казани, Набережных Челнов, Елабужского, Зеленодольского, Лаишевского и Менделеевского районов Татарстана.

Апробация пройдет в период с 23 по 30 октября.

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