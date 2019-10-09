В казанском «Манеже» откроется выставка о «совершенном человеке» Ризаэтдине Фахретдинове

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). 11 октября в выставочном зале «Манеж» откроется выставка «Уроки Ризаэтдина Фахретдинова», посвященная 160-летию ученого и просветителя. Выставка станет пространством общения, где действует библиотека, кинозал, а параллельная программа состоит из лекций, творческих занятий и встреч. Об этом сообщает пресс-служба Музея исламской культуры.



Впервые в одном месте посетили выставки увидят предметы из музейных, библиотечных, архивных коллекций, принадлежавшие «совершенному человеку». Подшивка журнала «Шура» из коллекции Музея-заповедника «Казанский Кремль» представляет Фахретдинова как увлеченного журналиста, модератора дискуссий на важные темы своего времени.



Часы – напольные, карманные, настольные – расскажут о Фахретдинове как о человеке дела, ценящего время. Подарки короля Саудовской Аравии, документы официальной переписки продемонстрируют авторитет героя выставки.



Особое внимание уделено личной жизни просветителя. В экспозиции будут представлены письма, открытки и фотографии с автографами – пожеланиями Фахретдинова детям и друзьям.

Гости выставки увидят редкие видеокадры, запечатлевшие Фахретдинова в 1921-м и 1928 году.



Кроме того, на выставке откроется библиотека, где можно будет почитать книги Фахретдинова и издания о татарском богословии, историческом и культурном наследии. Каждый сможет собрать свою книжечку с высказываниями Фахретдинова на актуальные темы.



Открытие выставки запланировано на три часа дня.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.