В Альметьевске приставы помогли мужчине, у которого в здании суда случился приступ эпилепсии

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В Альметьевске приставы помогли 53-летнему мужчине, у которого в здании суда случился приступ эпилепсии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила старший специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«В Альметьевске судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Александр Домнин и Ильдар Гараев оказали первую помощь посетителю суда, у которого случился приступ эпилепсии», – рассказала агентству Халимова.

53-летний мужчина вошел в здание и в какой-то момент почувствовал себя плохо. Судебные приставы сразу же стали оказывать мужчине первую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. Посетителя передали прибывшим по вызову медикам «неотложки».



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