(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В Татарстане изменился порядок курсирования трех пригородных поездов, сообщает Миндортранс РТ.

«Изменения коснулись всех остановочных пунктов по ходу следования пригородных поездов», – отмечается в сообщении министерства.

Так, электричка № 6372 отправится в Свияжск со станции Буа в 4.50 – на 15 минут позже. Поезд прибудет к месту назначения на 19 минут позже – в 7.14.

Поезд № 6324 сообщением Паратск – Казань отправится в 7.50 – на 16 минут позже, а прибудет – в 9.04 (на 17 минут позже).

Пригородный поезд № 6362 со станции Свияжск отъезжает на 17 минут позже – в 7.23, прибудет в Казань – в 8.56 (на 26 минут позже).

Изменение порядка курсирования поездов связано с ремонтом перегона Свияжск – Ходяшево с 9 по 17 октября.

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