WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 октября 2019, 19:17

Происшествия

Четыре года «строгача» получил аферист-любовник, который обманул трех жительниц РТ на 3,5 млн рублей

Рекомендуем

Происшествия

Четыре года «строгача» получил аферист-любовник, который обманул трех жительниц РТ на 3,5 млн рублей

Мужчина рассказывал новым знакомым печальную историю о том, как он попал в колонию, и просил деньги для УДО.

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Четыре года строгого режима получил аферист-любовник, который обманул трех женщин из Татарстана на 3,4 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«31-летнего ранее судимого мужчину признали виновным по статьям "Мошенничество" и "Кража с банковского счета в крупном размере" и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – уточнил Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2018 году три женщины через интернет-сайт познакомились с мужчиной, который представился им 31-летним осужденным, отбывающим срок за совершение преступления. Мужчина рассказывал возлюбленным печальные истории, что за решетку попал, защищая детей от педофила или отомстив за смерть семьи. После этого он убеждал девушек, что готов жениться, но для выхода по УДО ему необходима некая сумма денег.

Таким образом три женщины перечислили мошеннику в общей сложности более 3,4 млн рублей.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Новые обои в кабинет и 5 тысяч за «свиданку»: дело экс-главы ИК №19 и его зама снова в суде
Новости дня
20:07
В Татарстане изменился порядок курсирования трех пригородных поездов

Изменения коснулись всех остановочных пунктов по ходу следования электричек Буа-Свияжск, Паратск-Казань и Свияжск-Казань.

20:05
В Челнах полицейский по дороге в детсад задержал находящегося в розыске подростка-грабителя

В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

19:50
В Казани на десяти площадках развернется IV Международный стендап-фестиваль

Лучший стендапер получит главный приз фестиваля – 100 тысяч рублей.

19:41
В Альметьевске приставы помогли мужчине, у которого в здании суда случился приступ эпилепсии

Приставы оказали 53-летнему мужчине первую помощь и вызвали бригаду медиков скорой помощи.

19:33
Ирек Зиннуров: Спорт был объединяющей силой для юных спортсменов

В Казани завершился фестиваль школьного спорта, в котором главенствовал олимпийский принцип.

19:22
Бюджет Татарстана на 2020 год прогнозируется с дефицитом 3,1 млрд рублей

В республиканском бюджете на следующий год сохраняется уровень первоочередных и социально значимых расходов – более 70%.

19:17
Четыре года «строгача» получил аферист-любовник, который обманул трех жительниц РТ на 3,5 млн рублей

Мужчина рассказывал новым знакомым печальную историю о том, как он попал в колонию, и просил деньги для УДО.

19:16
Первую горную сосну в зеленом бульваре ЖК «Южный парк» посадил замминистра по строительству РТ

Посадка деревьев прошла в рамках Республиканской экологической акции «Неделя леса — 2019».

19:11
Высокопоставленного сотрудника «Татарстан Почтасы» подозревают во взятке при закупке шин

В ближайшее время Рустему Галиханову будет избрана мера пресечения.

19:05
Лишь 4 из 15 российских бадминтонистов сохраняют шансы на медали на первенстве мира в Казани

Главный тренер сборной России оценил игру дуэта из Татарстана и дал предварительную оценку выступления всей команды

18:55
Условный срок получил казанец, который угрожал полицейскому топором во время обыска квартиры

В момент совершения преступления 48-летний мужчина был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

18:50
Рустам Минниханов выступит наставником в новом сезоне конкурса «Лидеры России»

Старт конкурса поддержал Президент РФ Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

18:35
Объявлен победитель Республиканского конкурса от ДОСААФ РТ «Лучший военный водитель-2019»

Победителем конкурса стал Радик Ахметов, представляющий Арскую автомобильную школу ДОСААФ РТ.

18:20
Мэр Казани раскрыл секрет ухода из «Рубина»

С 2015-го по 2017 год Ильсур Метшин занимал пост президента ФК «Рубин».

18:05
В бюджете Татарстана на 2020 год предусмотрены расходы на гонорарный фонд районных СМИ

По разделу «Средства массовой информации» в следующем году запланированы расходы в размере 1,5 млрд рублей.

18:01
Алексей Венедиктов об электронном голосовании: Москва и Казань могут позволить себе эксперимент

Систему электронного голосования протестировали 8 сентября 2019 года на выборах депутатов Мосгордумы в трех избирательных округах.

17:53
Новые обои в кабинет и 5 тысяч за «свиданку»: дело экс-главы ИК №19 и его зама снова в суде

Сотрудники казанской колонии Алмаз Тазеев и Сергей Герасимов вновь выслушали обвинение по делу о взяточничестве и превышении должностных полномочий.

17:46
Южный отдел МФЦ временно приостановит прием документов у казанцев

Подать документы можно будет в ближайшем отделе – Советском – по адресу: проспект Победы, 214.

17:43
Мэр Казани рассказал, почему не хочет поставить себе памятник

Ильсур Метшин планирует запомниться татарстанцам своим руководством и добрым именем.

17:41
Полицейские в Нижнекамске помогли пенсионерке, которая пришла написать заявление и потеряла сознание

Стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи, а сами стали делать пожилой женщине массаж сердца.

17:32
Мэр Казани намерен отстранить УК от управления жилфондом города

Передача полномочий муниципальным властям поможет снизить стоимость коммунальных услуг, считает Метшин.

17:24
«Нефтехимик» проиграл «Куньлуню»: пять поражений подряд

Матч в Китае завершился со счетом 1:2 в пользу китайской команды.

17:20
Хайруллин: Использование нацвалют между РФ и Турцией станет страховкой в торговых взаимоотношениях

За первые шесть месяцев текущего года товарооборот в сегменте АПК между Россией и Турцией вырос на 7% и достиг 1,7 млрд долларов.

17:16
Руководитель «Эха Москвы» Венедиктов посетил в Казани выставку «Золотая Орда и Причерноморье»

Алексей Венедиктов осмотрел выставку по совету Президента РТ Рустама Минниханова.

17:12
Из-за дисквалификации своего стадиона ФК «КАМАЗ» следующий домашний матч проведет в Ижевске

Наказание от Российского футбольного союза вынудило клуб из Челнов искать чужую арену для матча на первенство ПФЛ.

События