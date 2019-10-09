Четыре года «строгача» получил аферист-любовник, который обманул трех жительниц РТ на 3,5 млн рублей

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Четыре года строгого режима получил аферист-любовник, который обманул трех женщин из Татарстана на 3,4 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«31-летнего ранее судимого мужчину признали виновным по статьям "Мошенничество" и "Кража с банковского счета в крупном размере" и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – уточнил Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2018 году три женщины через интернет-сайт познакомились с мужчиной, который представился им 31-летним осужденным, отбывающим срок за совершение преступления. Мужчина рассказывал возлюбленным печальные истории, что за решетку попал, защищая детей от педофила или отомстив за смерть семьи. После этого он убеждал девушек, что готов жениться, но для выхода по УДО ему необходима некая сумма денег.

Таким образом три женщины перечислили мошеннику в общей сложности более 3,4 млн рублей.



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