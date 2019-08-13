Первую горную сосну в зеленом бульваре ЖК «Южный парк» посадил замминистра по строительству РТ

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). В рамках ежегодной республиканской природоохранной акции «Неделя леса» в ЖК «Южный парк» прошла высадка 7-летних саженцев шаровидной горной сосны, которые станут частью будущего зеленого бульвара. В мероприятии приняли участие заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ильшат Гимаев, генеральный директор #Суварстроит Руслан Нурмухаметов и коммерческий директор #Суварстроит Эльвира Галяутдинова.

«Сегодня люди покупают не квартиру, а среду обитания. Покупая квартиру, человек должен иметь возможность погулять на природе, отвести ребенка в садик или школу. Мы с удовольствием отмечаем, что компания #Суварстроит ведет динамичное освоение девелоперских проектов. У них в работе 9 жилых комплексов, общая площадь проектов оценивается в 1,6 млн кв. метров. Как государство, мы заинтересованы в поддержки таких крупных застройщиков», — сказал Ильшат Гимаев.

Коммерческий директор #Суварстроит отметила, что место для акции было выбрано не случайно: уникальность концепции ЖК «Южный парк» состоит в том, что он возводится внутри парковой зоны на площади 36 га.

«Через весь комплекс пройдет четырехкилометровый бульвар, по обеим сторонам которого будут посадки зеленых насаждений из лиственных и хвойных деревьев и кустарников. Мы хотим, чтобы здесь жители „Южного парка“ могли заниматься спортом и гулять с детьми, наслаждаться свежим воздухом и пением птиц», — рассказала Галяутдинова.

После завершения посадки саженцев Руслан Нурмухаметов поблагодарил всех за участие в важном деле, отметив их вклад в республиканскую программу улучшения экологической ситуации в Татарстане.

Республиканская природоохранная акция «Неделя леса» проводится Министерством лесного хозяйства РТ с 2017 года. Ее цель — воспитание бережного отношения к лесу, привлечение внимания общества к проблемам его сохранения, воспроизводство и приумножение лесных ресурсов. В этом году акция проходит с 5 по 12 октября.

ЖК «Южный парк» строится в Лаишевском муниципальном районе напротив села Усады в 14 километрах от центра Казани. В настоящее время реализована первая очередь «Южного парка», которая состоит из семи 5-этажных кирпичных домов, также уже сданы два из шести 19-этажных одноподъездных домов второй очереди.

Всего же ЖК «Южный парк» будет включать 27 домов примерно на 4500 квартир. Инфраструктура жилого комплекса: детские сады, торговые площади, паркинг обеспечит жителей всем, что необходимо для комфортной полноценной жизни.

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