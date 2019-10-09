Ирек Зиннуров: Спорт был объединяющей силой для юных спортсменов

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Тимур Касимов). Сегодня в Казани завершился 7-й международный фестиваль школьного спорта. В нем приняли участие почти 500 юных спортсменов из 11 стран, которые в течение шести дней выявляли сильнейших по восьми видам спорта.

Сборная Татарстана завоевала первые места в трех турнирах: в баскетболе среди девушек, настольном теннисе и мужском водном поло. Соревнования по мини-футболу выиграли спортсмены из Таджикистана, в баскетболе первенствовал Кыргызстан, в волейболе среди девушек не было равных спортсменкам из Азербайджана. Кроме того, в волейбол у юношей выиграли представители Молдовы, в бадминтон — Казахстана, а в шахматы — Армении.

По мнению главного судьи спортивного фестиваля, депутата Госдумы РФ Ирека Зиннурова, спортивная составляющая не была самоцелью для организаторов. «Главный результат, который можно было получить от этого фестиваля — это то, что дети из наших стран смогли приехать, увидеть нашу Казань, наш Татарстан, нашу Россию, познакомиться друг с другом, приобрести новых друзей», — заявил Зиннуров в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

По словам двукратного призера Олимпийских игр в соревнованиях по водному поло, ему удалось пообщаться со многими участниками фестиваля. Все они остались довольны пребыванием в Казани и увезут из Татарстана массу положительных эмоций. По мнению Зиннуров, главная задача этого фестиваля была выполнена.

«Спорт на этом мероприятии — объединяющая сила, но было и много культурных мероприятий. Приехали не просто спортсмены, а школьники. И самое ценное — был классический олимпийский принцип — главное не результат, а участие», — заключил собеседник.

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