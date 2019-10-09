Фотовыставка «Папина любовь» о «солнечных» детях и их отцах откроется в Казани

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). 11 октября в ТЦ «Республика» состоится открытие фотовыставки «Папина любовь». Мероприятие приурочено ко Всемирному месяцу осведомленности о синдроме Дауна, сообщают организаторы.



В экспозиции будут представлены 30 фотографий, на которых запечатлены «особые» дети и их папы. Цель проекта – привлечь внимание жителей Казани и гостей города к людям с синдромом Дауна, а также социальная инклюзия детей с синдромом Дауна в полноценную жизнь общества. В планах у организаторов создать большую фотовыставку, которая соберет в себе фотографии 47 семей с особенными детьми, где число семей равно количеству хромосом, которыми обладает человек с синдромом Дауна.



Отцы являются примером для своих детей. На снимках отцы занимаются с детьми тем, что любят сами. Кто-то увлекается работой по дереву, другие – танцами, третьи – любят собак. Отцы прививают любовь к чтению, наукам и рукоделию. Фотовыставка организована с целью профилактики социального сиротства, распада семей и развития культуры семьи.



Организатором выступает АНО «Добрая Казань». Открытие запланировано на полдень.

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