Рустам Минниханов выступит наставником в новом сезоне конкурса «Лидеры России»

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в новом сезоне всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Руководитель республики выступит в роли наставника молодых управленцев. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Как уточнила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, в рамках конкурса Президент Татарстана планирует поделиться положительным управленческим опытом, который накопился в республике в ходе решения задач по повышению качества жизни людей.

«Рустам Нургалиевич не первый год принимает участие в этом проекте. Он всегда уделяет серьезное внимание вопросам формирования крепкого кадрового потенциала, что позволяет сделать, к примеру, конкурс "Лидеры России". В качестве наставника Президент Татарстана транслирует участникам положительный опыт республики, а также оценивает их деловые, коммуникативные качества», – отметила собеседница агентства.

Регистрационная кампания участников нового сезона «Лидеров России» стартовала 4 октября 2019 года и продлится по 27 октября включительно. Старт конкурса поддержал Президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи. Уже в первые 4 дня заявки на участие в конкурсе подали 46,5 тыс. человек.

Конкурс «Лидеры России» с 2017 года является ключевым проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Конкурс направлен на выявление наиболее перспективных и талантливых управленцев России.

Финалисты получат гранты на 1 млн рублей для дальнейшего обучения. Кроме этого победителей ждет 1 год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и ведущих государственных деятелей.

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