Объявлен победитель Республиканского конкурса от ДОСААФ РТ «Лучший военный водитель-2019»

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). 9 октября на базе Альметьевской автомобильной школы ДОСААФ РТ прошел республиканский конкурс «Лучший военный водитель — 2019» среди призывной молодежи, которые прошли обучение по военно-учетной специальности 837 (водитель категории «С»), сообщает пресс-служба ДОСААФ РТ.

«Курсанты в возрасте от 17 — 20 лет прошли отборочные этапы в местных организациях и автошколах ДОСААФ и сегодня представляли свой муниципальный район или город», — говорится в сообщении.

Организаторами конкурса выступают ДОСААФ РТ, Министерство по делам молодежи РТ, Военный комиссариат РТ, УГИБДД МВД по РТ и ГБУ «Безопасность дорожного движения». Конкурс проводится с целью повышения качества подготовки по военно-учетной специальности ВУС-837, популяризации получения военно-учетной специальности среди молодежи и для проверки уровня подготовки водителей в образовательных учреждениях.

Соревнования состоят из трех этапов. Первый — знание правил дорожного движения и устройства автомобиля, где участники на время прошли тестирование. Второй этап — основы военной подготовки, который включает в себя такие дисциплины, как разборка-сборка автомата, подтягивание на перекладине, стрельба из пневматической винтовки. Третий — практическое вождение автомобиля КАМАЗ-4350. Участник должен последовательно выполнить маневры на автомобиле в соответствии со схемами движения — эстакада, заезд в бокс и «европарковка».

«Военный билет все-таки, путевка в жизнь. Военный водитель всегда был нужен. Думаем, что полученная специальность будет востребована, Родине нужны высокие профессионалы. А здесь собрались самые лучшие», — отметили участники соревнований.

Победителем конкурса «Лучший военный водитель-2019» стал Радик Ахметов, представляющий Арскую автомобильную школу ДОСААФ РТ. Второе место занял Дамир Хамидуллин, курсант Набережно-Челнинской автомобильной школы ДОСААФ РТ. Третье — Руслан Грушев, который выступал за Нижнекамскую автошколу ДОСААФ РТ.

Победители и призеры были награждены дипломами и памятными подарками.

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