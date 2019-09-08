Мэр Казани раскрыл секрет ухода из «Рубина»

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Причиной ухода Ильсура Метшина из «Рубина» стала тенденция, когда футбольный клуб передали в частные руки. Об этом он рассказал в интервью «Эху Москвы».

«Там все совершенно просто. Была тенденция того, чтобы все отдать в частные руки. И было принято решение волевое и абсолютно правильное, что „Татнефть“ занимается хоккейным клубом „Ак Барс“, а ТАИФ занимается полностью футбольным клубом „Рубин“. Только по этой причине я согласился и предоставил флаг нашим коллегам», — рассказал мэр Казани.

Напомним, что с 2015-го по 2017 год Ильсур Метшин занимал пост президента ФК «Рубин».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов приехал в Татарстан, чтобы совершить ряд встреч с руководителями республики.

«Лечу в Казань. Завтра запланирована встреча с мэром Ильсуром Метшиным (интервью), затем с Президентом Рустамом Миннихановым. Послезавтра надеюсь встретиться с Минтимером Шаймиевым. Соскучился», — написал в своем Telegram-канале Венедиктов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.