В бюджете Татарстана на 2020 год предусмотрены расходы на гонорарный фонд районных СМИ

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В бюджете Татарстана на 2020 год заложены расходы на гонорарный фонд для районных средств массовой информации. Об этом сообщила сегодня заместитель министра финансов РТ Оксана Кисапова на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

По разделу «Средства массовой информации» в бюджете Татарстана на 2020 год запланированы расходы в размере 1,5 млрд рублей, рассказала докладчик. «В том числе на теле- и радиовещание – 874,7 млн рублей, на периодическую печать и издательство – 615 млн рублей, на содержание аппарата “Татмедиа” – 18,5 млн рублей. Также предусмотрены расходы на реализацию мероприятий республиканских целевых программ», – добавила она.

«Весной этого года было повышение гонорарного фонда районных газет и телекомпаний», – напомнил на заседании депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

«Эти расходы в бюджете учтены», – ответила Оксана Кисапова.

В продолжение темы депутат Госсовета РТ Ркаил Зайдуллин предложил учесть в бюджете гонорары для вышедших на пенсию журналистов и писателей, продолжающих готовить материалы для СМИ. «Пенсионеры, которые пишут, за статью или рассказ получают мизерные гонорары – 300, 500 рублей. Нельзя ли отдельным пунктом выделить средствам массовой информации гонорарный фонд? Я не знаю, какие деньги выделяются редакциями, но отдельным пунктом должен быть обозначен гонорарный фонд, чтобы были предусмотрены расходы на эти цели», – отметил он.

В бюджете Татарстана на следующий год также предусмотрены расходы в сумме 9,2 млрд рублей по разделу «Культура, кинематография». «Средства позволят обеспечить расходы на содержание сети государственных учреждений культуры и искусства, библиотек, музеев, театрально-зрелищных и прочих учреждений, проведение культурных мероприятий, на поддержку кинематографии, сохранение памятников, историко-культурного наследия, осуществление гастрольной деятельности учреждений исполнительского искусства и создание новых театральных постановок», – проинформировала замминистра финансов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по разделу «Образование» прогнозный объем расходов на 2020 год составил 67 млрд рублей.

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