Условный срок получил казанец, который угрожал полицейскому топором во время обыска квартиры

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Два года условно получил житель Казани, который угрожал полицейскому топором во время обыска квартиры. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что в марте текущего года 48-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с целью воспрепятствования производству обыска в квартире на улице Адмиралтейская, угрожал физической расправой сотруднику полиции. В качестве орудия преступления дебошир использовал топор "Ермак"», – рассказал Галиев.

Мужчину задержали. Вину он полностью признал.

Суд назначил дебоширу наказание в виде двух лет условно с таким же испытательным сроком.



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