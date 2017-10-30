Мэр Казани рассказал, почему не хочет поставить себе памятник

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Мэр столицы РТ Ильсур Метшин рассказал, что планирует запомниться жителям республики своим добрым именем и успехами Казани, и поэтому не хочет, чтобы в его честь открыли памятник. Об этом он сообщил в интервью «Эху Москвы».

«Во-первых, по нашим мусульманским традициям памятники ставить нельзя. Я надеюсь, мне не будет. <...> Для меня, конечно, важнее мое доброе имя и моя добрая фамилия. Чтобы через годы дети, внуки ходили по улицам моей Казани любимой, родной, и им не было стыдно. Вот главный памятник — это. Я всегда через эту призму смотрю», — поделился мнением Метшин.

Мэр отметил, что ему повезло работать под руководством Шаймиева, Мусина, Табеева, Минниханова, и в ближайшее время он не намерен покидать свою должность.

«Нет, я абсолютно не устал. Для меня каждый день как новый. Вот мы с вами не виделись два года. Это у нас, у татар, каждая встреча как новая жизнь», — сказал градоначальник.

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