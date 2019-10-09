Полицейские в Нижнекамске помогли пенсионерке, которая пришла написать заявление и потеряла сознание

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Полицейские в Нижнекамске помогли 87-летней женщине, которая пришла написать заявление и потеряла сознание. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«8 октября в полицию с просьбой найти потерянное удостоверение личности обратилась 87-летняя пенсионерка. В какой-то момент женщине стало плохо, и она потеряла сознание», – рассказали в пресс-службе ведомства.

На помощь пенсионерке пришли начальник смены дежурной части управления МВД России по Нижнекамскому району майор полиции Александр Марков и участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Ильнур Хайертдинов. Стражи порядка сразу же вызвали «скорую» и стали делать женщине массаж сердца. Через несколько минут пенсионерка пришла в себя.

Медики скорой помощи, прибывшие по вызову, экстренно госпитализировали женщину. Кроме того, врачи сообщили полицейским, что они буквально спасли женщине жизнь – если бы пенсионерке вовремя не оказали помощь, она бы умерла.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.