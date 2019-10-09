Алексей Венедиктов об электронном голосовании: Москва и Казань могут позволить себе эксперимент

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Казань может стать вторым регионом, где запустят систему электронного голосования на выборах. Такое мнение в эфире телеканала «Татарстан 24» выразил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», председатель штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

«Как мне кажется, в области IT-технологий Татарстан шагнул дальше, чем вся Россия, в области электронных услуг — это Москва. Понятно, что эти две территории могут позволить себе роскошь эксперимента», — отметил спикер, добавив, инициативу уже опробовали на выборах в Мосгордуму, которые прошли 8 сентября этого года.

Венедиктов также отметил, что стал инициатором и «главным лоббистом» электронного голосования в трех московских округах. Инициативу столичные власти одобрили не сразу — на согласование потребовалось около полугода. В результате эксперимента выяснилось, что электронной системе не доверяют 98% человек, и всего 2% избирателей выбрали такой путь голосования. В случае, если власти Москвы и Казани согласятся внедрить этот опыт, главред «Эха Москвы» пообещал просить поддержки властей в этом вопросе.

«Жизнь не закончилась восьмого сентября, жизнь, я бы сказал, она началась девятого сентября. Мы сейчас будем с этими проблемами — недопуском кандидатов, электронным голосованием — с помощью политических партий, представителей гражданского общества, которые протестовали на улицах, будем пытаться найти консенсус», — прокомментировал главред «Эха Москвы».

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