Хайруллин: Использование нацвалют между РФ и Турцией станет страховкой в торговых взаимоотношениях

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Вчера Минфин РФ и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах с целью расширения и укрепления межбанковского взаимодействия и обеспечения бесперебойности расчетов.

Использование национальных валют в расчетах между Россией и Турцией призвано застраховать торговые взаимоотношения обеих стран от непредвиденных валютных рисков и поддержать торговый статус России в арабском мире, пояснил зампред Комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

«Для экономики Татарстана на фоне стремительного развития и укрепления торговых отношений с Турцией это будет существенным плюсом и поможет снизить риски. Все дело в том, что при расчетах в чужой валюте деньги лежат на счете иностранного банка той страны, где эмитирована валюта. И когда мы говорим о рублях, о лирах, для нас это определенная страховка. Кроме того, считается, что такие платежи более эффективны с точки зрения снижения комиссионных расходов и различных рисков по конвертации валюты», — сказал он.

Также Айрат Хайруллин отметил, что экономика Турции очень быстро растет, торговля ведется страной со всем арабским миром и имеет хорошие перспективы. Что радует, с Татарстаном у страны складываются особые деловые и дружеские отношения.

За первые шесть месяцев текущего года товарооборот в сегменте АПК между Россией и Турцией вырос на 7% и достиг 1,7 миллиарда долларов. В январе — августе 2019 года оборот торговли между Россией и Турцией вырос на 2,3% в годовом выражении и составил 17,604 миллиарда долларов, а доля Турции в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 4,1% с 3,9% годом ранее, сообщила во вторник ФТС.

Как отметил сегодня на встрече с новым Генконсулом Турции Президент РТ, товарооборот между Татарстаном и Турцией по итогам 2018 года превысил 314 млн долларов.

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