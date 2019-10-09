Мэр Казани намерен отстранить УК от управления жилфондом города

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Проблему высокой стоимости коммунальных услуг в Казани можно решить, передав управление жилым фондом обратно в муниципальное ведение от управляющих компаний. Такое мнение высказал мэр столицы РТ Ильсур Метшин в интервью радио «Эхо Москвы».

«Надо возвращать в муниципальное [ведение] управление жилым фондом. Почему? <...> Мы должны четко планировать расходы на капитальный, текущий ремонт, вывоз мусора, очистку, освещение, замену лампочек и так далее. А любой предприниматель в этой области, он сначала на радостях шубу жене купил, дальше дочь машину попросила, дальше сын женится...», — рассказал Метшин.

Сейчас жилой фонд города находится в ведении управляющих компаний, занятых получением прибыли: 18 крупных игроков контролируют 82% фонда, а остальное находится в ведении более мелких организаций. Переложить задачу управления на жителей также не получится, уверен мэр.

«Не является население эффективным управляющим собственным жилым фондом. Поэтому де-юре это прописано, де-факто мы этого не видим все 20 лет. Хватит уже. Не все, что хорошо в Америке, хорошо в России. У нас зимы, у нас свой менталитет, культура своя. Поэтому пора уже некоторые вещи возвращать на круги своя и делать работу над ошибками», — сказал Метшин.

Хотя в городе существует проблема управления жилфондом, уровень оплаты коммунальных платежей держится на уровне 96-98%, подытожил мэр.

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