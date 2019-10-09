В Челнах полицейский по дороге в детсад задержал находящегося в розыске подростка-грабителя

(Набережные Челны, 9 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах полицейский по дороге в детский сад за ребенок задержал находящегося в розыске грабителя. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в УМВД по городу Набережные Челны.

Младший лейтенант полиции Юрий Кошкин шел за ребенком в детский сад. По дороге страж порядка обратил внимание на парня, который показался ему знакомым. Полицейский вспомнил, что несколько недель назад он арестовывал 16-летнего парня за воровство.

Тогда же стало известно, что задержанный имеет отношения еще к нескольким преступлениям – он отобрал мобильник у 40-летней женщины, вырвал кошелек и сотовый у 33-летней челнинки, а также ограбил в букмекерской конторе 27-летнего жителя Удмуртии. Чаще всего злоумышленник нападал вечером, в темноте, и силой отбирал ценные вещи и деньги. Ущерб от действий злоумышленника составил 55 тыс. рублей.

Полицейский вызвал подмогу, и подростка задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.