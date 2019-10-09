WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 октября 2019, 20:05

Происшествия

В Челнах полицейский по дороге в детсад задержал находящегося в розыске подростка-грабителя

Рекомендуем

Происшествия

В Челнах полицейский по дороге в детсад задержал находящегося в розыске подростка-грабителя

В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

(Набережные Челны, 9 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах полицейский по дороге в детский сад за ребенок задержал находящегося в розыске грабителя. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в УМВД по городу Набережные Челны.

Младший лейтенант полиции Юрий Кошкин шел за ребенком в детский сад. По дороге страж порядка обратил внимание на парня, который показался ему знакомым. Полицейский вспомнил, что несколько недель назад он арестовывал 16-летнего парня за воровство.

Тогда же стало известно, что задержанный имеет отношения еще к нескольким преступлениям – он отобрал мобильник у 40-летней женщины, вырвал кошелек и сотовый у 33-летней челнинки, а также ограбил в букмекерской конторе 27-летнего жителя Удмуртии. Чаще всего злоумышленник нападал вечером, в темноте, и силой отбирал ценные вещи и деньги. Ущерб от действий злоумышленника составил 55 тыс. рублей.

Полицейский вызвал подмогу, и подростка задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Новые обои в кабинет и 5 тысяч за «свиданку»: дело экс-главы ИК №19 и его зама снова в суде
Новости дня
20:07
В Татарстане изменился порядок курсирования трех пригородных поездов

Изменения коснулись всех остановочных пунктов по ходу следования электричек Буа-Свияжск, Паратск-Казань и Свияжск-Казань.

20:05
В Челнах полицейский по дороге в детсад задержал находящегося в розыске подростка-грабителя

В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

19:50
В Казани на десяти площадках развернется IV Международный стендап-фестиваль

Лучший стендапер получит главный приз фестиваля – 100 тысяч рублей.

19:41
В Альметьевске приставы помогли мужчине, у которого в здании суда случился приступ эпилепсии

Приставы оказали 53-летнему мужчине первую помощь и вызвали бригаду медиков скорой помощи.

19:33
Ирек Зиннуров: Спорт был объединяющей силой для юных спортсменов

В Казани завершился фестиваль школьного спорта, в котором главенствовал олимпийский принцип.

19:22
Бюджет Татарстана на 2020 год прогнозируется с дефицитом 3,1 млрд рублей

В республиканском бюджете на следующий год сохраняется уровень первоочередных и социально значимых расходов – более 70%.

19:17
Четыре года «строгача» получил аферист-любовник, который обманул трех жительниц РТ на 3,5 млн рублей

Мужчина рассказывал новым знакомым печальную историю о том, как он попал в колонию, и просил деньги для УДО.

19:16
Первую горную сосну в зеленом бульваре ЖК «Южный парк» посадил замминистра по строительству РТ

Посадка деревьев прошла в рамках Республиканской экологической акции «Неделя леса — 2019».

19:11
Высокопоставленного сотрудника «Татарстан Почтасы» подозревают во взятке при закупке шин

В ближайшее время Рустему Галиханову будет избрана мера пресечения.

19:05
Лишь 4 из 15 российских бадминтонистов сохраняют шансы на медали на первенстве мира в Казани

Главный тренер сборной России оценил игру дуэта из Татарстана и дал предварительную оценку выступления всей команды

18:55
Условный срок получил казанец, который угрожал полицейскому топором во время обыска квартиры

В момент совершения преступления 48-летний мужчина был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

18:50
Рустам Минниханов выступит наставником в новом сезоне конкурса «Лидеры России»

Старт конкурса поддержал Президент РФ Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

18:35
Объявлен победитель Республиканского конкурса от ДОСААФ РТ «Лучший военный водитель-2019»

Победителем конкурса стал Радик Ахметов, представляющий Арскую автомобильную школу ДОСААФ РТ.

18:20
Мэр Казани раскрыл секрет ухода из «Рубина»

С 2015-го по 2017 год Ильсур Метшин занимал пост президента ФК «Рубин».

18:05
В бюджете Татарстана на 2020 год предусмотрены расходы на гонорарный фонд районных СМИ

По разделу «Средства массовой информации» в следующем году запланированы расходы в размере 1,5 млрд рублей.

18:01
Алексей Венедиктов об электронном голосовании: Москва и Казань могут позволить себе эксперимент

Систему электронного голосования протестировали 8 сентября 2019 года на выборах депутатов Мосгордумы в трех избирательных округах.

17:53
Новые обои в кабинет и 5 тысяч за «свиданку»: дело экс-главы ИК №19 и его зама снова в суде

Сотрудники казанской колонии Алмаз Тазеев и Сергей Герасимов вновь выслушали обвинение по делу о взяточничестве и превышении должностных полномочий.

17:46
Южный отдел МФЦ временно приостановит прием документов у казанцев

Подать документы можно будет в ближайшем отделе – Советском – по адресу: проспект Победы, 214.

17:43
Мэр Казани рассказал, почему не хочет поставить себе памятник

Ильсур Метшин планирует запомниться татарстанцам своим руководством и добрым именем.

17:41
Полицейские в Нижнекамске помогли пенсионерке, которая пришла написать заявление и потеряла сознание

Стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи, а сами стали делать пожилой женщине массаж сердца.

17:32
Мэр Казани намерен отстранить УК от управления жилфондом города

Передача полномочий муниципальным властям поможет снизить стоимость коммунальных услуг, считает Метшин.

17:24
«Нефтехимик» проиграл «Куньлуню»: пять поражений подряд

Матч в Китае завершился со счетом 1:2 в пользу китайской команды.

17:20
Хайруллин: Использование нацвалют между РФ и Турцией станет страховкой в торговых взаимоотношениях

За первые шесть месяцев текущего года товарооборот в сегменте АПК между Россией и Турцией вырос на 7% и достиг 1,7 млрд долларов.

17:16
Руководитель «Эха Москвы» Венедиктов посетил в Казани выставку «Золотая Орда и Причерноморье»

Алексей Венедиктов осмотрел выставку по совету Президента РТ Рустама Минниханова.

17:12
Из-за дисквалификации своего стадиона ФК «КАМАЗ» следующий домашний матч проведет в Ижевске

Наказание от Российского футбольного союза вынудило клуб из Челнов искать чужую арену для матча на первенство ПФЛ.

События