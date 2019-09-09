«Нефтехимик» проиграл «Куньлуню»: пять поражений подряд

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» продолжил серию неудач в Китае поражением от «Куньлуня» со счетом 1:2, потерпев пятое поражение подряд.

Сломалось что-то в игровом механизме «Нефтехимика», команда забуксовала, перестала забивать, отсюда и черная полоса из поражений.

Третий матч атака «Нефтехимика» не просто буксует, а не работает, тогда как североамериканский интернационал «Куньлуня» забивает исправно. Вот и сегодня уже на третьей минуте матча Эндрю Миллер в ходе красивого сольного прохода оставил не у дел всю команду соперника и послал с пятачка шайбу в ворота гостей, 1:0. В середине периода хозяева реализовали большинство — от синей линии бросил тот же Миллер, а на пятачке полет шайбы ловко подправил Жильбер Брюле.

Замена вратаря в «Нефтехимике», Александр Шарыченков занимает место на скамейке запасных, а его место в воротах занимает Константин Барулин.

Во втором периоде гости трижды играли в большинстве, но все тщетно. «Сухую» полосу нижнекамцев прервала татарская тройка гостей, сформированная по ходу матча: Ильдар Шиксатдаров забил с пятачка после передач Тимура Хафизова и Арсена Хисамутдинова, 2:1. Играть оставалось еще больше 10 минут. В концовке нижнекамцы сняли вратаря, выпустили шестого полевого игрока, но уйти от пятого подряд поражения гостям не удалось.

«Куньлунь» (Пекин, Китай) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1). Шайбы забросили: Миллер (3), Брюле (10) — Шиксатдаров (48). Штраф: 12-8.

После 17 матчей в активе нижнекамцев осталось 12 очков, привычное девятое место. Завтра в Пекине же команды сыграют вновь.

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