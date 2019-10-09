В Казани снесли продуктовый павильон «Августина», признанный судом самовольной постройкой

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В Советском районе Казани снесли продуктовый павильон «Августина», признанный судом самовольной постройкой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила старший специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Судом по иску администрации Советского района исполнительного комитета Казани было вынесено решение об освобождении самовольно занятого участка на улице Гвардейской путем сноса расположенного на нем объекта. Собственник в павильоне вел деятельность по продаже продуктов питания», – уточнила Халимова.

Хозяин продуктового павильона сам сносить магазин не стал, потому киоск демонтировали в принудительном порядке.



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