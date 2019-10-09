Руководитель «Эха Москвы» Венедиктов посетил в Казани выставку «Золотая Орда и Причерноморье»

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов посетил закрывающуюся выставку «Золотая Орда и Причерноморье» в выставочном центре «Эрмитаж-Казань». Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РТ Эдуард Хайруллин в своем Twitter.

Хайруллин отметил, что Венедиктов осмотрел выставку «по зову сердца и совету» Президента РТ Рустама Минниханова.

Выставка «Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи» знакомила с культурой Монгольской империи, но главным образом — с культурой Золотой Орды.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ Рустам Минниханов обсудил с руководителем «Эха Москвы» изучение родных языков.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.