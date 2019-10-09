Новые обои в кабинет и 5 тысяч за «свиданку»: дело экс-главы ИК №19 и его зама снова в суде

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Сегодня Приволжский районный суд Казани повторно начал рассматривать дело сотрудников ИК №19, которых обвиняют во взяточничестве и в превышении должностных полномочий.

Ранее Верховный суд Татарстана отменил обвинительный приговор бывшему начальнику ИК №19 Алмазу Тазееву и его заместителю Сергею Герасимову. Районный суд приговорил Тазеева к 9 годам колонии и 40 млн рублей штрафа, а Герасимова к 3,5 годам колонии строгого режима.

Дело оказалось достаточно резонансным: появлялись новые свидетели против подсудимых – то они путались в показаниях, то совсем от них отказывались. Суд постановил возвратиться к изучению всех деталей дела.

По данным следствия, с декабря 2013 по июль 2016 года Алмаз Тазеев исполнял обязанности заместителя, а позже – руководителя ИК №19. Чтобы завоевать авторитет у начальства и улучшить свою личную характеристику, Тазеев, по материалам дела, разработал незаконный, однако весьма прибыльный план.

Он подыскивал осужденных, которые через своих родственников при помощи посредников должны были передавать ему деньги, в основном через Qiwi кошелек, или же строительные материалы для ремонта помещений колонии. В обмен на это Тазеев гарантировал осужденным личное покровительство, предоставление дополнительных свиданий с близкими, а также помощь в рассмотрении условно-досрочного освобождения. К примеру, длительное свидание с близкими стоило пять тысяч рублей.

Все вскрылось после того, как жена одного из заключенных по имени Сергей, устав от бесконечных просьб выслать деньги или купить стройматериалы, сообщила в правоохранительные охраны. Следствию женщина рассказала, что опасалась за своего мужа, поэтому исправно выполняла его просьбы.

Узнав об этом, Тазеев пришел в ярость, начал угрожать Сергею, чтобы тот повлиял на ситуацию. К примеру, он организовал ему встречу с более влиятельным осужденным, который, как планировалось, убедит его отказаться от дачи показаний против Тазеева.

В итоге Сергея постановлением о мерах госзащиты перевели из колонии в один из СИЗО, где он находится в настоящее время.

Также следствию удалось выяснить, что Тазеев, узнав о готовности заключенного Олега заплатить 140 тысяч рублей за УДО, согласился ему посодействовать. Получив от жены Олега деньги, он утвердил ему положительную характеристику и помог освободиться раньше положенного срока.

Следствие установило причастность Тазеева к 17 эпизодам превышения должностных полномочий и получения взяток. С декабря 2013 по июль 2016 года он получил порядка миллиона рублей от осужденных, в том числе стройматериалами, которые предназначались на ремонт кабинетов колонии.

Сергею Герасимову же вменялись два эпизода превышения полномочий.

В октябре 2016-го Герасимов узнал о причастности одного из осужденных к незаконному обороту наркотиков. Угрожая ему, он потребовал приобрести стройматериалы для ремонта в своем кабинете. Взамен же пообещал покровительство и смягчение условий тюремного заключения. В случае отказа заключенному были обещаны невыносимые условия пребывания в колонии.

В результате жена осужденного по просьбе мужа купила и передала в колонию несколько рулонов обоев, клей и ламинат.

Сегодня на процессе присутствовали свидетели обвинения, однако высказаться им не удалось, потому как все основное время заняло чтение обвинительного заключения.

На предыдущих заседаниях встречи обеих сторон дела – родственников подсудимых и заключенных – заканчивались конфликтами: каждая сторона пыталась отстоять свою точку зрения на случившееся.

Сегодня Тазеев и Герасимов были настроены оптимистично, вину свою по-прежнему не признавали. На вопросы журналистов отвечать отказались, лишь коротко обмолвились: «Есть суд, пусть он все решит».

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