WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 октября 2019, 17:53

Происшествия

Новые обои в кабинет и 5 тысяч за «свиданку»: дело экс-главы ИК №19 и его зама снова в суде

Рекомендуем

Происшествия

Новые обои в кабинет и 5 тысяч за «свиданку»: дело экс-главы ИК №19 и его зама снова в суде

Фото: Гульнара Аухадиева

Сотрудники казанской колонии Алмаз Тазеев и Сергей Герасимов вновь выслушали обвинение по делу о взяточничестве и превышении должностных полномочий.

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Сегодня Приволжский районный суд Казани повторно начал рассматривать дело сотрудников ИК №19, которых обвиняют во взяточничестве и в превышении должностных полномочий.

Ранее Верховный суд Татарстана отменил обвинительный приговор бывшему начальнику ИК №19 Алмазу Тазееву и его заместителю Сергею Герасимову. Районный суд приговорил Тазеева к 9 годам колонии и 40 млн рублей штрафа, а Герасимова к 3,5 годам колонии строгого режима.

Дело оказалось достаточно резонансным: появлялись новые свидетели против подсудимых – то они путались в показаниях, то совсем от них отказывались. Суд постановил возвратиться к изучению всех деталей дела.

По данным следствия, с декабря 2013 по июль 2016 года Алмаз Тазеев исполнял обязанности заместителя, а позже – руководителя ИК №19. Чтобы завоевать авторитет у начальства и улучшить свою личную характеристику, Тазеев, по материалам дела, разработал незаконный, однако весьма прибыльный план.

Он подыскивал осужденных, которые через своих родственников при помощи посредников должны были передавать ему деньги, в основном через Qiwi кошелек, или же строительные материалы для ремонта помещений колонии. В обмен на это Тазеев гарантировал осужденным личное покровительство, предоставление дополнительных свиданий с близкими, а также помощь в рассмотрении условно-досрочного освобождения. К примеру, длительное свидание с близкими стоило пять тысяч рублей. 

Все вскрылось после того, как жена одного из заключенных по имени Сергей, устав от бесконечных просьб выслать деньги или купить стройматериалы, сообщила в правоохранительные охраны. Следствию женщина рассказала, что опасалась за своего мужа, поэтому исправно выполняла его просьбы.

Узнав об этом, Тазеев пришел в ярость, начал угрожать Сергею, чтобы тот повлиял на ситуацию. К примеру, он организовал ему встречу с более влиятельным осужденным, который, как планировалось, убедит его отказаться от дачи показаний против Тазеева.

В итоге Сергея постановлением о мерах госзащиты перевели из колонии в один из СИЗО, где он находится в настоящее время.

Также следствию удалось выяснить, что Тазеев, узнав о готовности заключенного Олега заплатить 140 тысяч рублей за УДО, согласился ему посодействовать. Получив от жены Олега деньги, он утвердил ему положительную характеристику и помог освободиться раньше положенного срока.

Следствие установило причастность Тазеева к 17 эпизодам превышения должностных полномочий и получения взяток. С декабря 2013 по июль 2016 года он получил порядка миллиона рублей от осужденных, в том числе стройматериалами, которые предназначались на ремонт кабинетов колонии.

Сергею Герасимову же вменялись два эпизода превышения полномочий.

В октябре 2016-го Герасимов узнал о причастности одного из осужденных к незаконному обороту наркотиков. Угрожая ему, он потребовал приобрести стройматериалы для ремонта в своем кабинете. Взамен же пообещал покровительство и смягчение условий тюремного заключения. В случае отказа заключенному были обещаны невыносимые условия пребывания в колонии.

В результате жена осужденного по просьбе мужа купила и передала в колонию несколько рулонов обоев, клей и ламинат.

Сегодня на процессе присутствовали свидетели обвинения, однако высказаться им не удалось, потому как все основное время заняло чтение обвинительного заключения.

На предыдущих заседаниях встречи обеих сторон дела – родственников подсудимых и заключенных – заканчивались конфликтами: каждая сторона пыталась отстоять свою точку зрения на случившееся.

Сегодня Тазеев и Герасимов были настроены оптимистично, вину свою по-прежнему не признавали. На вопросы журналистов отвечать отказались, лишь коротко обмолвились: «Есть суд, пусть он все решит».

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Полицейские в Нижнекамске помогли пенсионерке, которая пришла написать заявление и потеряла сознание
Новости дня
18:35
Объявлен победитель Республиканского конкурса от ДОСААФ РТ «Лучший военный водитель-2019»

Победителем конкурса стал Радик Ахметов, представляющий Арскую автомобильную школу ДОСААФ РТ.

18:20
Мэр Казани раскрыл секрет ухода из «Рубина»

С 2015-го по 2017 год Ильсур Метшин занимал пост президента ФК «Рубин».

18:05
В бюджете Татарстана на 2020 год предусмотрены расходы на гонорарный фонд районных СМИ

По разделу «Средства массовой информации» в следующем году запланированы расходы в размере 1,5 млрд рублей.

18:01
Алексей Венедиктов об электронном голосовании: Москва и Казань могут позволить себе эксперимент

Систему электронного голосования протестировали 8 сентября 2019 года на выборах депутатов Мосгордумы в трех избирательных округах.

17:53
Новые обои в кабинет и 5 тысяч за «свиданку»: дело экс-главы ИК №19 и его зама снова в суде

Сотрудники казанской колонии Алмаз Тазеев и Сергей Герасимов вновь выслушали обвинение по делу о взяточничестве и превышении должностных полномочий.

17:46
Южный отдел МФЦ временно приостановит прием документов у казанцев

Подать документы можно будет в ближайшем отделе – Советском – по адресу: проспект Победы, 214.

17:43
Мэр Казани рассказал, почему не хочет поставить себе памятник

Ильсур Метшин планирует запомниться татарстанцам своим руководством и добрым именем.

17:41
Полицейские в Нижнекамске помогли пенсионерке, которая пришла написать заявление и потеряла сознание

Стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи, а сами стали делать пожилой женщине массаж сердца.

17:32
Мэр Казани намерен отстранить УК от управления жилфондом города

Передача полномочий муниципальным властям поможет снизить стоимость коммунальных услуг, считает Метшин.

17:24
«Нефтехимик» проиграл «Куньлуню»: пять поражений подряд

Матч в Китае завершился со счетом 1:2 в пользу китайской команды.

17:20
Хайруллин: Использование нацвалют между РФ и Турцией станет страховкой в торговых взаимоотношениях

За первые шесть месяцев текущего года товарооборот в сегменте АПК между Россией и Турцией вырос на 7% и достиг 1,7 млрд долларов.

17:16
Руководитель «Эха Москвы» Венедиктов посетил в Казани выставку «Золотая Орда и Причерноморье»

Алексей Венедиктов осмотрел выставку по совету Президента РТ Рустама Минниханова.

17:12
Из-за дисквалификации своего стадиона ФК «КАМАЗ» следующий домашний матч проведет в Ижевске

Наказание от Российского футбольного союза вынудило клуб из Челнов искать чужую арену для матча на первенство ПФЛ.

17:11
Экс-глава Управления образования Казани рассказал, что под арестом будет читать татарскую литературу

Ново-Савиновский районный суд Казани арестовал Ильнара Хидиятова по подозрению во взятке в 800 тысяч рублей.

17:08
В Казани стартуют курсы татарского языка

Интенсивный курс направлен на изучение разговорного татарского языка и развитие коммуникативных навыков.

17:03
В Казани снесли продуктовый павильон «Августина», признанный судом самовольной постройкой

Хозяин продуктового павильона сам сносить магазин не стал, потому киоск демонтировали в принудительном порядке.

17:01
Ильнар Хидиятов рассказал, что купить металлодетекторы без конкурса ему велело руководство

Во время ареста в суде выяснилось, что не все установленные в казанских школах «рамки» были подключены.

16:52
Метшин: За 14 лет моего руководства у казанцев стало в три раза больше личных авто

Количество автомобилей почти достигло полумиллиона и стало «болезнью» города, считает мэр столицы РТ.

16:48
На расходы сферы образования в бюджете Татарстана на 2020 год заложено 67 млрд рублей

Расходы консолидированного бюджета по разделу «Образование» в следующем году составят 96,5 млрд рублей.

16:45
В БСМП Челнов суд арестовал женщину, подозреваемую в убийстве сына

По версии следствия, в ночь на 6 октября женщина в квартире одного из домов 59-го комплекса убила ножом двухлетнего сына и тяжело ранила семилетнего.

16:45
Венедиктов об изучении татарского: Двуязычие — это богатство и счастье

Разделение людей по языковому или религиозному признаку опасно, считает главред «Эха Москвы».

16:40
Продолжается прием заявок на управленческий конкурс «Лидеры России»

Подать заявку на участие можно до 27 октября включительно.

16:39
На пять лет за решетку отправился житель Башкирии за налеты на микрозаймы в Казани и Оренбурге

43-летний неоднократно судимый житель Башкортостана был признан виновным по статье «Разбой».

16:31
Путин: Опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия — наша гордость и общее достояние
16:26
Туристические события в РТ стали лауреатами регионального этапа Russian Event Awards ПФО и УФО 2019

Общенациональный финал Национальной премии Russian Event Awards состоится 15 — 17 ноября в Самаре.

События