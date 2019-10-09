Экс-глава Управления образования Казани рассказал, что под арестом будет читать татарскую литературу

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Экс-глава Управления образования Казани Ильнар Хидиятов рассказал журналистам, чем он будет заниматься, находясь под домашним арестом.

Два последних дня Хидиятов находился в изоляторе временного содержания. Сегодня в зале суда его выпустили из-под стражи. Мужчина рассказал журналистам, что, когда приедет домой, начнет читать книги.

«Книги буду читать, татарскую литературу», – поделился своими планами Ильнар Хидиятов с журналистами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Ново-Савиновский суд арестовал экс-главу Управления образования Казани по подозрению во взятке в 800 тысяч и 700 тысяч рублей по разным контрактам. Ильнара Хидиятова отправили под домашний арест до 24 ноября.

По версии следствия, эти деньги Ильнар Хидиятов получил в качестве откатов за подписание договоров на поставку металлодетекторов и холодильного оборудования в казанские школы. Выяснилось, что в деле о взятке замешаны представитель фирмы-поставщика металлодетекторов и начальник планового экономического отдела управления.

В отношении соучастников возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки», «Дача взятки» и «Посредничество по взяточничестве».



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