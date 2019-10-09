(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Мэр столицы РТ Ильсур Метшин назвал личный транспорт казанцев «болезнью» города в интервью для радио «Эхо Москвы».

«Болезнь в том, что количество автотранспорта — я начинал работать 14 лет назад — было 130 тысяч в Казани, сейчас — 438», — отметил мэр.

Проблемы, вызванные большим количеством авто, в столице РТ удается решать благодаря постепенному развитию системы общественного транспорта, считает мэр: «10 лет назад вопросы транспорта и дорожного хозяйства были в первой тройке проблем Казани. Сегодня они не в десятке даже. Поэтому мы занимаемся улично-дорожной сетью, развязками, сквозным движением».

Напомним, что сейчас в Казани идет строительство новой дороги, которую планируют завершить ко дню празднования столетия ТАССР.

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