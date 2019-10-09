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Татар-информ

9 октября 2019, 17:46

Общество

Южный отдел МФЦ временно приостановит прием документов у казанцев

Общество

Южный отдел МФЦ временно приостановит прием документов у казанцев

Подать документы можно будет в ближайшем отделе – Советском – по адресу: проспект Победы, 214.

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В пятницу и субботу, 11 и 12 октября, Южный отдел МФЦ временно не будет принимать документы. Об этом сообщается на официальном интернет-портале государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Прием документов в названном отделе МФЦ будет приостановлен с 8 утра до 6 вечера в связи с отключением электроэнергии во время плановых работ на трансформаторной подстанции. При этом готовые документы можно будет получить в рабочем режиме в окнах №11 и №12.

Подать документы можно будет в ближайшем отделе – Советском – по адресу: проспект Победы, 214.
 

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