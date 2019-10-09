Венедиктов об изучении татарского: Двуязычие — это богатство и счастье

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Владение двумя языками является богатством, а не обузой. Языковая реформа, сделавшая факультативным изучение татарского языка в Татарстане, была опасной. Такое мнение в эфире канала «Татарстан 24» высказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Переход на добровольную основу казался мне опасным, потому что разделять людей на какой-либо территории — это опасно. Это противопоставление, также, как и в религии, происхождении», — подчеркнул Венедиктов.

В качестве примера он привел ситуацию, когда один из родителей в семье русскоязычный, а другой — татароязычный.

«Как этот вопрос решать в этой семье? По-моему, билингвизм, двуязычие — это богатство и счастье, а не обуза. Я всегда занимал эту позицию, даже когда была эта реформа», — отметил Венедиктов.

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