На расходы сферы образования в бюджете Татарстана на 2020 год заложено 67 млрд рублей

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В бюджете Татарстана на 2020 год на расходы сферы образования заложено 67 млрд рублей. Об этом сообщила сегодня заместитель министра финансов РТ Оксана Кисапова на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«В 2020 году консолидированный бюджет расходов по разделу “Образование” запланирован на уровне 96,5 млрд рублей. По бюджету республики – 67 млрд рублей. Эти расходы будут направлены на финансирование нескольких мероприятий», – рассказала докладчик.

В частности, на финансирование учреждений республиканского подчинения выделено 37,3 млрд рублей, на обеспечение деятельности профессиональных образовательных организаций – 6,4 млрд рублей; на деятельность государственных учреждений общего дополнительного образования, а также организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, на учебные методические кабинеты, приобретение учебников, поддержку специалистов, противопожарные мероприятия – 4,2 млрд рублей.

«Расходы на проведение внешкольных и софинансируемых мероприятий определены на уровне 1 млрд рублей, на содержание учреждений высшего образования, дополнительного профессионального образования, повышение квалификации кадров республики – в объеме 521 млн рублей. В составе этих расходов есть бюджетные инвестиции на капитальный ремонт, социальную и инженерную инфраструктуру, государственную собственность республики», – констатировала Кисапова.

По ее словам, за счет субсидий из федерального бюджета предусмотрено создание новых мест в общеобразовательных организациях, дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в детсадах, а в учебных заведениях сельской местности – условий для занятий физкультурой и спортом.

На мероприятия, направленные на развитие образования, предусмотрен 881 млн рублей, отметила замминистра. «Здесь планируется грантовая поддержка педагогических работников образовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных учреждений, переподготовка педагогических кадров, предоставление субсидий частным дошкольным и общеобразовательным организациям, пополнение фонда школьных библиотек, предоставление стипендий студентам вузов по педагогическим видам деятельности», – уточнила она.

Кисапова добавила, что расходы на программные мероприятия прогнозируются в сумме 2,9 млрд рублей. Это, в частности, развитие молодежной политики, детско-юношеского спорта, организация отдыха детей и молодежи, профилактика терроризма и наркомании, реализация государственной национальной политики, сохранение национальной идентичности татарского народа и другое. Предусмотрены также расходы на сохранение государственных языков Татарстана и других языков республики.

По разделу «Образование» прогнозный объем расходов в бюджете РТ на 2021 год составляет 63,8 млрд рублей, на 2022 год – 60 млрд рублей.

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