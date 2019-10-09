На пять лет за решетку отправился житель Башкирии за налеты на микрозаймы в Казани и Оренбурге

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). На пять лет за решетку отправился житель Башкирии, который обнес офисы микрозаймов в Казани и Оренбурге. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что 5 февраля 43-летний неоднократно судимый житель Башкирии, вооружившись пневматическим пистолетом, напал на офис центра выдачи займов на улице Новой в Оренбурге. Угрожая сотруднику центра оружием, злоумышленник открыто похитил около 11 тыс. рублей и скрылся», – рассказал Галиев.

Спустя три дня по схожему сценарию произошел налет на офис микрозайма в Казани. Здесь добычей разбойника стали 20 тыс. рублей.

Мужчину задержали. Свою вину он признал и частично возместил ущерб.

Суд признал злоумышленника виновным по статье «Разбой». Ближайшие пять лет он проведет в колонии строгого режима. Также ему придется оплатить 60 тыс. рублей в качестве штрафа.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.